Страсбург, Франция, 12 декабря, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Письмо с призывом к России выполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) направила министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба СЕ.

Флаги стран — членов Совета Европы

«Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обратилась к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с письмом, в котором призвала РФ исполнить постановления Европейского суда по правам человека, ожидающие исполнения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время своего последнего ежеквартального заседания по исполнению постановлений ЕСПЧ Комитетом министров Совета Европы тоже было принято решение реализовать новую стратегию надзора за относящимися к России делами.

При этом утверждается, что, как считает СЕ, исключённая из организации в марте 2022 года Россия якобы «по-прежнему обязана исполнять постановления» ЕСПЧ по её действиям и бездействию до 16 сентября 2022 года.

Кроме того, также утверждается, что ЕСПЧ якобы всё ещё имеет право выносить постановления в отношении России, а комитет министров СЕ продолжит контроль за их исполнением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ прокомментировали оговорку главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, перепутавшего Россию и Украину.