Москва, 12 декабря, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков принял копии верительных грамот у назначенного посла Республики Гондурас в Москве Хуана Рамона Альвира Сальгадо, сообщает 12 декабря внешнеполитическое ведомство России.

Mid.ru Сергей Рябков

По данным МИД России, стороны подтвердили готовность двух стран к углублению политического диалога, выразили удовлетворение дружественным характером российско-гондурасских отношений, подтвердили желание укреплять разноплановое сотрудничество, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили о неготовности Австралии решить вопрос военных преступлений в Афганистане. Неготовность Австралии заниматься урегулированием проблемы военных преступлений австралийского контингента в Афганистане свидетельствует о лицемерии политического класса этой страны, отмечалось в сообщении.