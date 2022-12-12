Смоленск, 12 декабря, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Губернатор Смоленской области Алексей Островский побывал в Вяземском районе, где посетил открывшийся на базе школы №2 г. Вязьмы детский технопарк «Кванториум». Как сообщает официальный портал органов власти Смоленской области, «Кванториум» был создан в рамках нацпроекта «Образование» и начал свою работу в этом учебном году. На запуск площадок было затрачено более 29 млн рублей: поставлено оборудование, приобретена мебель, выполнен ремонт помещений.

Официальный портал органов власти Смоленской области Смоленский губернатор посетил детский технопарк «Кванториум» в Вязьме

Теперь в школе №2 оборудованы цифровые лаборатории по химии, физике, физиологии, экологии, закуплены беспилотные летательные аппараты, 3D-принтеры, лазерные станки, цифровые микроскопы, комплекс оборудования для изучения робототехники, ноутбуки и флипчарты. С 1 сентября 2022 года к работе на площадках технопарка приступили 6 высококвалифицированных педагогов, прошедших специальное обучение.

«Наш «Кванториум» — это новая форма обучения детей, — рассказал в ходе встречи с губернатором директор МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы Дмитрий Козлов. — Можно сказать, что это творческая лаборатория. На площадках реализуются 6 направлений или квантумов. Ключевых три: «Химическая лаборатория», «Физическая лаборатория», «Биологическая лаборатория». Эти квантумы будут использоваться в ходе основных образовательных программ на уроках химии, физики и биологии, а также в рамках проектной деятельности. Есть еще три дополнительных квантума: «IT-квантум», «Хайтек», «Гео-аэро». На них школьники будут осваивать сетевые и геоинформационные технологии, разработку программного обеспечения, научатся работать с современным оборудованием, конструировать роботов. В «Кванториуме» также оборудовано «Коворкинг — пространство», здесь наши ребята научатся работать в команде в процессе обсуждения и разработки групповых и индивидуальных проектов».

Официальный портал органов власти Смоленской области Смоленский губернатор посетил детский технопарк «Кванториум» в Вязьме

Также директор школы рассказал Алексею Островскому о спортивных достижениях учащихся. Так, в прошлом году команда средней школы №2 стала победителем Всероссийского турнира по мини-футболу. «У школы очень много наград, — отметил губернатор. — Это важно! Виден вклад большого количества преподавателей, учеников. От моего имени обязательно передайте ребятам, что я ими тоже горжусь!»

Официальный портал органов власти Смоленской области Смоленский губернатор посетил детский технопарк «Кванториум» в Вязьме

В свою очередь, глава Вяземского района Инна Демидова обратила внимание губернатора на проблемный вопрос: у крупной школы районного центра так много спортивных достижений и при этом нет современной спортивной площадки. «С учетом большого числа обучающихся здесь вязьмичей я дам поручение, и совместно с муниципалитетом вопрос со школьной спортивной площадкой мы решим, — пообещал глава региона. — Необходимо подготовить проектно-сметную документацию, чтобы в следующем 2023-м сделать площадку… В следующем году у школы спортивная площадка будет! Деньги выделим. Удачи Вам, всему коллективу и слова благодарности!»

Официальный портал органов власти Смоленской области Смоленский губернатор посетил детский технопарк «Кванториум» в Вязьме

Глава региона также проверил условия предоставления горячего питания в школьной столовой и спросил у учащихся, нравится ли им, как в школе кормят. В ответ ребята единогласно подтвердили, что обеды вкусные.