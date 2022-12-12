Белград, 12 декабря, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по ситуации в Косове являются лицемерием. Об этом 12 декабря заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич.

Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

«За день до этого [глава правительства Косова Альбин] Курти сказал, что это — инфантильное желание сформировать Сообщество сербских муниципалитетов; вы понимаете, что это значит? В день, когда госпожа Бербок, какое лицемерие, говорит, что некто снизил напряженность тем, что отложил выборы, в этот день, в эту ночь происходит вторжение спецназа косовской полиции [на север Косова и Метохии], и они хотят занять муниципальные избиркомы», — сказал он.

Также Вучич отметил, что, по его мнению, власти Косова приняли это решение «не за пять минут», а, зная о том, что выборов не будет, хотели спровоцировать сербов, напасть на них и насильно занять места в Косовска-Митровице, Лепосавиче и Зубин-Потоке.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что риторика Белграда якобы способствует росту напряженности в ситуации вокруг Косова.