Москва, 12 декабря, 2022, 17:34 — ИА Регнум. На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут применяться все федеральные налоги, действующие в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря, об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Сазанов

На заседании комитет рассматривал законопроект об интеграции новых регионов в налоговую систему России. В ходе обсуждения депутат Госдумы Евгений Бессонов (КПРФ) поинтересовался, будет ли взиматься на указанных территориях налог на добавленную стоимость (НДС).

«Федеральные налоги будут в полном объеме взиматься и выплачиваться. Правительством устанавливаются особенности применения отдельных положений налогового законодательства», — ответил на вопрос Сазанов.

По итогам обсуждения комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал палате парламента принять законопроект в первом чтении.

Согласно законопроекту, правительство России получает полномочия издавать до 31 декабря 2023 года нормативные правовые акты, предусматривающие особенности применения законодательства о налогах и сборах на территориях этих четырех новых регионов страны. В частности, речь идет о порядке постановки на учет в налоговых органах организаций и физических лиц; порядке перехода налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность на указанных территориях, на специальные налоговые режимы; порядке учета расходов, понесенных налогоплательщиками, осуществляющими предпринимательскую деятельность на указанных территориях, до 1 января 2023 года, для целей налогообложения.