Нью-Дели, 12 декабря, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар посетит Нью-Йорк для проведения встреч в Совете Безопасности ООН. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба индийского МИД.

МИД России Субраманьям Джайшанкар в ходе совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым. 9 июля 2021 года, Москва

Индия является временным председателем Совбеза ООН в 2021 и 2022 годах.

«Субраманиям Джайшанкар посетит Нью-Йорк, чтобы председательствовать на двух встречах министров высокого уровня в рамках текущего председательства Индии в Совете Безопасности ООН 14 и 15 декабря», — говорится в сообщении.

В индийском дипломатическом ведомстве отметили, что на 14 декабря запланированы прения на тему «Новый ориентир для реформированной многосторонности». 15 декабря состоится брифинг, посвящённый борьбе с терроризмом.

Напомним, ранее стало известно, что Джайшанкар в ходе визита в штаб-квартиру ООН откроет бюст лидера национально-освободительного движения Индии Махатмы Ганди. Это будет подарок от Нью-Дели Организации.