Жителей Германии призвали не снижать усилий по экономии газа
На фоне похолодания жителей Германии призвали не снижать усилий по экономии газа
Берлин, 12 декабря, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал жителей страны не снижать усилий по экономии газа, несмотря на похолодание, чтобы продержаться всю зиму, сообщает издание Тagesspiegel.
По его словам, в настоящее время общая экономия газа составляет всего 13%. Если это останется исключением, Германии не стоит беспокоиться. Однако в ближайшие несколько дней сохранится холодная погода, поэтому жителей Германии призвали не ослаблять усилия по экономии газа и продержаться всю зиму.
Кроме того, по данным издания, уровень заполненности газохранилищ в стране рекордно высок и достигает 95%. Измерения происходят каждый день. По оценкам, в начале февраля 2023 года газохранилища все еще должны быть заполнены на 40%.
«При температуре минус десять градусов расход газа возрастает. Это риск, особенно если такое похолодание продлится. Некоторые наши соседи уже начинают выкачивать из своих хранилищ больше газа, чем Германия», — заявил Клаус Мюллер.
Напомним, по данным немецкой метеорологической службы (DWD), холодная погода в стране сохранится на будущей неделе. В настоящее время столбик термометра опускался в различных частях Германии до минус пяти градусов.