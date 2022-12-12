Берлин, 12 декабря, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал жителей страны не снижать усилий по экономии газа, несмотря на похолодание, чтобы продержаться всю зиму, сообщает издание Тagesspiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По его словам, в настоящее время общая экономия газа составляет всего 13%. Если это останется исключением, Германии не стоит беспокоиться. Однако в ближайшие несколько дней сохранится холодная погода, поэтому жителей Германии призвали не ослаблять усилия по экономии газа и продержаться всю зиму.

Кроме того, по данным издания, уровень заполненности газохранилищ в стране рекордно высок и достигает 95%. Измерения происходят каждый день. По оценкам, в начале февраля 2023 года газохранилища все еще должны быть заполнены на 40%.

«При температуре минус десять градусов расход газа возрастает. Это риск, особенно если такое похолодание продлится. Некоторые наши соседи уже начинают выкачивать из своих хранилищ больше газа, чем Германия», — заявил Клаус Мюллер.

Напомним, по данным немецкой метеорологической службы (DWD), холодная погода в стране сохранится на будущей неделе. В настоящее время столбик термометра опускался в различных частях Германии до минус пяти градусов.