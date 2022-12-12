Мелитополь, 12 декабря, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью агентству ТАСС 12 декабря рассказал об уничтоженных на запорожском направлении украинских реактивных системах залпового огня (РСЗО) за последние три дня.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«На прошлой неделе было уничтожено у нас на запорожском направлении в течение буквально трех дней порядка полутора десятков РСЗО MLRS, HIMARS и MARS II американского и немецкого производства, это Шевченское, Григоворовка, Кривой Рог и на границе Запорожской области и ДНР», — заявил Рогов.

Также член главного совета администрации Запорожской области отметил, что количество уничтоженных украинских РСЗО западного производства впервые соизмеримо с количеством потерь киевского режима в РСЗО за последние два месяца.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в результате обстрела Запорожской области со стороны ВСУ полностью разрушена школа в Мелитопольском районе.