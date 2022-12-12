Грозный, 12 декабря, 2022, 17:27 — ИА Регнум. В настоящее время ситуация в зоне проведения спецоперации находится под полным контролем союзных войск. После перегруппировки российских войск наши подразделения заняли выигрышные позиции, о чем говорят большие потери ВСУ. Об этом написал 12 декабря в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

О ситуации в зоне СВО доложили Кадырову командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинов и депутат Государственной Думы Адам Делимханов («Единая Россия»).

«На данный момент речи о каком-либо отступлении быть не может. По всей линии фронта прошла перегруппировка войск, имеющиеся силы переведены на более удачные позиции. Кроме того, налажено тыловое обеспечение армии. Другими словами, наши войска находятся сейчас в более выигрышной позиции, чему свидетельствуют поражения ВСУ на многих фронтах и огромные потери», — приводит чеченский лидер данные из доклада Алаудинова.

Как отметил Кадыров, в настоящее время ситуация для ВСУ складывается «не в пользу киевского режима», «вся обширная линия фронта пришла в движение», и прогнозы, как подчеркнул чеченский лидер, «весьма и весьма благоприятные».

«Наши войска планомерно отодвигают линию фронта на территорию врага, попутно выполняя одну из главных задач всей СВО — денацификацию Украины. Впрочем, другого мы от наших парней и не ждали», — прокомментировал ситуацию глава Чечни.