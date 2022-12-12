Командир спецназа «Ахмат»: ни о каком отступлении речь не идет
Кадыров сообщил о благоприятных прогнозах СВО, рассказав об огромных потерях ВСУ
Грозный, 12 декабря, 2022, 17:27 — ИА Регнум. В настоящее время ситуация в зоне проведения спецоперации находится под полным контролем союзных войск. После перегруппировки российских войск наши подразделения заняли выигрышные позиции, о чем говорят большие потери ВСУ. Об этом написал 12 декабря в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
О ситуации в зоне СВО доложили Кадырову командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинов и депутат Государственной Думы Адам Делимханов («Единая Россия»).
Как отметил Кадыров, в настоящее время ситуация для ВСУ складывается «не в пользу киевского режима», «вся обширная линия фронта пришла в движение», и прогнозы, как подчеркнул чеченский лидер, «весьма и весьма благоприятные».