Донецк, 12 декабря, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Несмотря на постоянные обстрелы вооружённых формирований преступного киевского режима, на центральной площади Донецка начата установка главной ёлки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 12 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя елка

«Несмотря на постоянные обстрелы, город готовится к встрече Нового 2023-го года. Сегодня на площади Ленина работники коммунальных служб начали монтировать главный символ праздника — новогоднюю ёлку», — написал он в своём сообщении.

При этом донецкий градоначальник отметил, что новогодние праздники наступят по расписанию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Куйбышевский район Донецка был обстрелян вооружёнными формированиями бандеровцев из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».