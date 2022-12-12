Москва, 12 декабря, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров 12 декабря провёл традиционную встречу с аккредитованными в Москве послами стран, входящих в СНГ. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Mil.ru Флаги стран совета глав военных ведомств государств СНГ

«Министр подвёл основные итоги многопланового сотрудничества в 2022 году, наметил ключевые задачи на перспективу, а также проинформировал послов о российской позиции по ряду актуальных международных и региональных тем», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в конце декабря в Санкт-Петербурге планируется провести неформальную встречу глав стран СНГ. Лавров ранее сообщил, что там планируется обсудить задачи на 2023 год и более дальнюю перспективу.