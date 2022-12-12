Кабул, 12 декабря, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Граждане России не значатся в числе пострадавших в результате вооружённого нападения, совершённого 12 декабря на гостиницу в центре Кабула. Об этом сообщили в посольстве РФ в Афганистане.

U.S. Army Взрыв. Афганистан

«По поступившей к настоящему времени информации, в результате нападения на гостиницу пострадавших [российских] граждан нет», ― сообщили в беседе с ТАСС в диппредставительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря неизвестные атаковали здание в центре Кабула, где обычно останавливаются граждане Китая и другие иностранцы.

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По сообщениям очевидцев, сначала они услышали мощный взрыв, а затем вооружённые люди открыли стрельбу.

Представитель администрации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид подтвердил информацию о нападении в Кабуле. По его словам, в результате нападения ни один иностранец не был убит, хотя двое из них были ранены при попытке спастись, прыгнув с балкона отеля. Он также добавил, что по меньшей мере трое нападавших были убиты силами безопасности в Афганистане.