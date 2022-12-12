Варшава, 12 декабря, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Число беженцев с территории Украины в Польше и Германии растет. Об этом 12 декабря заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с главой Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Иван Шилов ИА REGNUM Анжей Дуда

По словам президента Польши, число беженцев в последние недели и месяцы выросло до трех миллионов. Вероятно, что это будет означать рост числа беженцев в Германии и соседних странах. Некоторые беженцы считают Польшу транзитной страной, заявил Анджей Дуда. Глава польского государства добавил, что Германия должна ожидать роста числа беженцев.

«Мы должны обратиться к европейскому сообществу, к Европейской комиссии с просьбой о специальной финансовой поддержке стран, которые берут на себя груз в связи с принятием беженцев», — пояснил Анджей Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Украины, вынужденно покинувшие страну, подняли бунт и выразили сильный протест в связи с планами властей Хорватии выселить их из отеля. Беженцев не устроило намерение переселить их в гостиницу в другом городе.

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