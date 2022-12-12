Мелитополь, 12 декабря, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В результате обстрела Запорожской области со стороны ВСУ в минувшие выходные полностью разрушена школа в Мелитопольском районе. Об этом 12 декабря сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«На выходных террористы… нанесли массированный удар по школе села Майское Мелитопольского района Запорожской области, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. — Полностью разрушены три корпуса школы».

Как передает ИА REGNUM, ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили об обстреле Кременной со стороны ВСУ.