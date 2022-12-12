Нижнекамск, Татарстан, 12 декабря, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Спасатели 12 декабря локализовали пожар, произошедший в цеху выделения каучуков на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Татарстану.

https://68.mchs.gov.ru На пожаре

Сообщается, что пожар удалось локализовать в 16:04 (время совпадает с московским). Происшествие обошлось без погибших и пострадавших.

«Для ликвидации пожара привлечены от РСЧС 97 человек и 48 единиц техники, в том числе от МЧС 72 человека и 32 единицы техники», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, о пожаре спасателям сообщили в 14:38. Из предприятия вывели 72 человека. «Нижнекамскнефтехим» является одним из крупнейший предприятий по производству каучуков в России.