Вашингтон, 12 декабря, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Нынешний американский подход к экономике угрожает единству Запада, пишет Тhe Washington Post. По словам аналитика Фарида Закарии, законодательство США, направленное на защиту своих экономических интересов, создаёт угрозу «золотой эре западного единства».

Флаги США и ЕС

Автор статьи отмечает, что, столкнувшись с семикратным ростом цен на природный газ и с десятикратным ростом цен на электроэнергию, многие европейские фирмы обнаруживают, что они просто не могут конкурировать с американскими производителями.

Речь идёт об угрозе деиндустриализации Германии, если крупные отрасли, включая химическое и автомобильное производство, переместят свои заводы в США или в Китай, пишет аналитик. По его словам, европейцы испытывают ярость от американского лицемерия.

Автор статьи цитирует одного из европейских государственных деятелей: «Американцы постоянно читают лекции о том, что мы все должны поддержать международную систему, основанную на правилах, — только чтобы затем объявить о новых мерах, полностью нарушающих этот порядок».

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