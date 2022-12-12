Протекционизм США создал угрозу единству Запада — Тhe Washington Post
Вашингтон, 12 декабря, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Нынешний американский подход к экономике угрожает единству Запада, пишет Тhe Washington Post. По словам аналитика Фарида Закарии, законодательство США, направленное на защиту своих экономических интересов, создаёт угрозу «золотой эре западного единства».
Автор статьи отмечает, что, столкнувшись с семикратным ростом цен на природный газ и с десятикратным ростом цен на электроэнергию, многие европейские фирмы обнаруживают, что они просто не могут конкурировать с американскими производителями.
Речь идёт об угрозе деиндустриализации Германии, если крупные отрасли, включая химическое и автомобильное производство, переместят свои заводы в США или в Китай, пишет аналитик. По его словам, европейцы испытывают ярость от американского лицемерия.
Автор статьи цитирует одного из европейских государственных деятелей: «Американцы постоянно читают лекции о том, что мы все должны поддержать международную систему, основанную на правилах, — только чтобы затем объявить о новых мерах, полностью нарушающих этот порядок».
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