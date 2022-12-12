Кременная, ЛНР, 12 декабря, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Кременную в Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 12 декабря сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Кременной со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:30 (совпадает с мск), и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые силы Украины вновь обстреляли Киевский район города Донецка Донецкой Народной Республики из РСЗО «Град».