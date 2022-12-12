Белград, 12 декабря, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Косове и Метохии безопасность сербов не обеспечивается в должной мере. Об этом 12 декабря в интервью каналу TV Pink заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

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«Очевидно, что не существует достаточных сил безопасности в Косове и Метохии, чтобы защитить безопасность сербов», ― подчеркнул глава минобороны.

В связи с этим, по его словам, Белград готов направить туда дополнительные силы по резолюции Совета Безопасности ООН 1244. Он напомнил, что у Сербии есть право требовать использования этого пункта и требовать возвращения своих сил. Такое правовое основание существует с 1999 года.

«Разрешат ли они нам это или нет ― увидим», ― добавил министр.

Вучевич также утверждает, что Сербия по-прежнему привержена миру и диалогу и постарается сделать всё, чтобы добиться политического соглашения.

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«Одной стороны для этого недостаточно. Ситуация напряжённая, я сказал на днях, что атмосфера в Косово огнеопасная. Но я верю, что, прежде всего, мы как Сербия и народ будем дисциплинированными и ответственными, что мы не поддадимся на провокации и постараемся избежать любого конфликта. Это не значит, что мы боимся», ― сказал сербский министр, подчеркнув, что в Косово и Метохии создают условия, которые делают невозможным выживание сербов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что 15 декабря правительство страны в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН направит командованию миссии НАТО в Косово (KFOR) запрос о распределении своего контингента полиции и армии в Косово и Метохии. При этом глава государства выразил уверенность, что направленный запрос будет отклонен.