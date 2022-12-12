Экоактивисты во Франции разгромили офисные помещения одного из заводов
Нападение экоактивистов на завод компании Lafarge во Франции нанесло серьезный ущерб
Париж, 12 декабря, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь крупной французской строительной компании Lafarge Лоик Лельет заявил, что завод, который подвергся нападению экоактивистов 10 декабря, претерпел серьезные разрушения, передает BFM TV.
По словам пресс-секретаря компании, нанесенный ущерб ещё оценивается, но разрушения значительные. Акция экоактивистов была очень агрессивной в отношении объектов завода.
Напомним, 10 декабря около 200 экоактивистов проникли на завод, принадлежащий компании Lafarge, расположенный на юге Франции. В компании отметили «беспрецедентное варварство» активистов, разгромивших оборудование, офисные помещения и даже транспортные средства. Активисты объяснили свои действия тем, что компания загрязняет атмосферу и виновна в преступлениях против человечности. По делу о нападении на завод начато расследование. Никого из активистов задержать не удалось.
Компания Lafarge входит в список правительства Франции, где фигурируют 50 предприятий, наиболее загрязняющих атмосферу.