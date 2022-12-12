Париж, 12 декабря, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь крупной французской строительной компании Lafarge Лоик Лельет заявил, что завод, который подвергся нападению экоактивистов 10 декабря, претерпел серьезные разрушения, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

По словам пресс-секретаря компании, нанесенный ущерб ещё оценивается, но разрушения значительные. Акция экоактивистов была очень агрессивной в отношении объектов завода.

Напомним, 10 декабря около 200 экоактивистов проникли на завод, принадлежащий компании Lafarge, расположенный на юге Франции. В компании отметили «беспрецедентное варварство» активистов, разгромивших оборудование, офисные помещения и даже транспортные средства. Активисты объяснили свои действия тем, что компания загрязняет атмосферу и виновна в преступлениях против человечности. По делу о нападении на завод начато расследование. Никого из активистов задержать не удалось.

Компания Lafarge входит в список правительства Франции, где фигурируют 50 предприятий, наиболее загрязняющих атмосферу.