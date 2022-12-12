Донецк, 12 декабря, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района города Донецка Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 12 декабря сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

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«По предварительной информации, в результате обстрела Куйбышевского района на территории строительного магазина погиб человек», — написал мэр столицы ДНР в своем Telegram-канале.

Как передает ИА REGNUM, ранее Кулемзин также сообщал, что в результате обстрелов 12 декабря со стороны ВСУ из РСЗО БМ-21 «Град» произошло возгорание на Донецком энергозаводе. Также снаряды попали по территории типографии «Восток экспресс».