Варшава, 12 декабря, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Подписание совместной декларации Польши и Германии не дало старта сотрудничеству в сфере нефтеснабжения между странами. Об этом 12 декабря сообщила на брифинге министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Жан-Жак де Буассье. Мыльные пузыри

«Соглашение о поставках нефти или других нефтепродуктов между Польшей и Германией должно было бы быть на уровне определённых компаний», — сказала глава ведомства.

Она пояснила, что декларация является только заявлением о намерении правительств двух стран поддерживать сотрудничество. При этом они не могут вмешиваться в дела частных компаний.

Напомним, Польша и Германия 1 декабря подписали декларацию о взаимной поддержке в области безопасности снабжения нефтью. Стороны договорились, что будут содействовать обеспечению сырьём нефтеперерабатывающих заводов в этих странах.