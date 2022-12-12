Брюссель, 12 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Газохранилища ЕС заполнены более чем на 90%, сообщила 12 декабря журналистам председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

European Parliament Выступление Урсулы фон дер Ляйен в Европейском парламенте

По словам еврочиновника, руководство ЕС выполнило задачу по обеспечению газом, причём «быстрее, чем было запланировано».

«Мы в безопасности этой зимой», — заявила фон дер Ляйен, добавив, что ожидает тяжёлой ситуации не этой, а следующей зимой: дефицит газа может составить 30 млрд куб. м.

Также глава ЕК призвала страны ЕС быстрее передать Брюсселю полномочия для осуществления уже к концу марта совместных закупок голубого топлива.