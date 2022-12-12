Москва, 12 декабря, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В городе Бериславе на захваченной киевским режимом территории Херсонской области СБУ расстреляла 20 человек якобы «за связи с Москвой» для обвинения России в том, что она проводит «репрессии». Об этом 12 декабря рассказал представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в киевской спецслужбе, его слова приводит РИА Новости.

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Как уточнил источник, представители СБУ обвинили этих жителей города в «связях с Москвой».

«По информации от наших источников в СБУ, на территории Бериславского машиностроительного завода сотрудниками СБУ были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией летом-осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения», — сказал он.

Также источник рассказал, что в данный момент СБУ ведёт подготовку к постановочной съёмке извлечения тел расстрелянных ею местных жителей, чтобы заявить, что это якобы «жертвы российских репрессий».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что сотрудники следственных органов расследуют факты очередных обстрелов киевскими боевиками населённых пунктов Донбасса.