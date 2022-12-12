Донецк, 12 декабря, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Киевский район города Донецка Донецкой Народной Республики из РСЗО «Град». Об этом 12 декабря сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

По информации источника, в 16:34 (совпадает с мск) по направлению н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район) было выпущено шесть ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Как передает ИА REGNUM, ранее в СЦКК ДНР сообщали об обстреле Куйбышевского района Донецка из РСЗО БМ-21 «Град». Всего было выпущено шесть ракет.