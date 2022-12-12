Брюссель, 12 декабря, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Евросоюз готовит новый пакет санкций против России. В нем могут содержаться меры ограничения для ряда известных в России лиц. Среди них называют певца Григория Лепса, блогера Дмитрия Пучкова, телеведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, сообщает 12 декабря интернет-издание EUobserver.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В санкционный список могут попасть 144 человека, в том числе политолог Сергей Михеев и семья предпринимателя Юрия Ковальчука, а также пять руководителей российских компаний «РЕН ТВ» и «ТВ-Новости».

Одной из мер ограничений называют, в частности, отзыв лицензий на вещание в странах Евросоюза у каналов «НТВ-Мир», «Россия-1», «РЕН ТВ». Вторая мера будет касаться заморозки в Евросоюзе активов ВГТРК и АО «Национальная медиа группа».

Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС не смогли достигнуть договоренностей по девятому пакету антироссийских санкций на встрече 12 декабря. Обсуждение этого вопроса запланировано на 20:00 мск после окончания встречи глав МИД стран ЕС.