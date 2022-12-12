Донецк, 12 декабря, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло возгорание на Энергозаводе, расположенном в Куйбышевском районе города Донецка Донецкой Народной Республики. Об этом 12 декабря сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

«В Куйбышевском районе в результате обстрела произошло возгорание на Донецком энергозаводе. Снаряды попали также по территории типографии «Восток пресс», — написал мэр столицы ДНР в Telegram-канале.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщалось об обстреле Куйбышевского района города Донецка со стороны ВСУ из РСЗО БМ-21 «Град».