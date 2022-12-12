Нижнекамск, Татарстан, 12 декабря, 2022, 16:44 — ИА Регнум. На территории промышленной зоны Нижнекамска 12 декабря начался пожар в цеху выделения каучуков. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Татарстану.

32. mchs. gov. ru Пожар

«Силы Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли к месту. Площадь пожара устанавливается», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, о пожаре спасателям стало известно в 14:38 по местному времени (совпадает с московским). С предприятия вывели 72 человека, пострадавших нет.

Напомним, «Нижнекамскнефтехим» является одним из крупнейших предприятий по производству синтетического каучука и пластика в России. Основное производство компании находится в Нижнекамске.