Брюссель, 12 декабря, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Европейский союз получает выгоду от необычайно теплой зимы. Об этом 12 декабря заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Урсула фон дер Ляйен

По её словам, в энергетическом плане Евросоюз получает выгоду от необычайно тёплой зимы в этом году, однако ситуация может измениться в следующем году.

Урсула фон дер Ляйен также заявила о начале подготовки Евросоюза к следующей зиме, которая может оказаться сложнее нынешней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала обвинения в адрес замглавы Европарламента Евы Кайли в коррупции вопросом доверия к европейским институтам.