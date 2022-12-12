Нью-Дели, 12 декабря, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В рупиях начнёт со следующей недели вести свои торговые расчёты с Россией Индия. Об этом 12 декабря рассказал генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай в беседе с газетой Mint.

Mil.ru Флаги России и Индии

«Ряд вопросов был улажен. Экспортёры и импортеры начали обращаться в банки для открытия счетов (в рупиях. — прим. ред.). Торговые расчёты с Россией по новой платежной системе ожидаются со следующей недели по некоторым поставкам», — сказал он.

Также указывается, что один из чиновников индийского правительства рассказал, что разрешение на открытие специальных корсчетов были получены уже пятью или шестью индийским банками и таких счетов имеется уже более десяти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва вскоре примет решение, каким образом ответить на введение Западом потолка цен на российскую нефть, но вопрос ещё находится на стадии обсуждения.