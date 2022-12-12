Белград, 12 декабря, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Правительство Сербии 15 декабря направит командованию миссии НАТО в Косово (KFOR) запрос о распределении своего контингента полиции и армии в Косово и Метохии, заявил президент страны Александр Вучич.

Predsednik.rs Александр Вучич

«В соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН направим запрос командующему KFOR, чтобы обеспечил распределение контингента армии и полиции Сербии на территории Косово и Метохии», — приводит слова Вучича РИА Новости 12 декабря.

При этом президент Сербии выразил уверенность, что направленный запрос будет отклонен.

Как сообщает ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент Сербии Александр Вучич не обращался за помощью к главе Российского государства.