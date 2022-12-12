Москва, 12 декабря, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Число жителей России, для которых Конституция является важнейшим законом, который определяет их жизнь, выросло за 31 год на 13%. Если в 1991 году лишь 41% жителей России высказывали такое мнение насчет основного документа страны, то, по данным опроса ВЦИОМ, сделанного 4 декабря 2022 года, уверены в этом 54% респондентов.

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Между тем довольно значительная часть граждан России — каждый пятый — заявили, что Конституция — о это всего лишь «красивые слова» и никакого влияния на их жизнь они не имеют.

Немногим более этого — 22% граждан — считают этот документ важным лишь в масштабах государства, но не оказывающим влияния на жизнь простых людей.

Как считают в ВЦИОМ, данным исследования следует доверять. При опросе было учтено мнение 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность может составлять не более 2,5%.