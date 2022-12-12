Луганск, 12 декабря, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Свыше 1,3 тысячи запросов, которые связаны с поиском пропавших без вести, получил в 2022 году аппарат уполномоченного по правам человека Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 12 декабря рассказала на брифинге омбудсмен региона Виктория Сердюкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«В аппарат уполномоченного в течение 2022 года поступило более 1 329 обращений по поводу розыска лиц, пропавших без вести», — сказала она.

Также омбудсмен ДНР уточнила, что в это число входят утратившие связь со своими родственниками мирные жители, и добавила, что её аппарат ведёт обработку таких запросов вместе с МВД ДНР и межведомственной рабочей группой по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока рассказала, что в ходе двух последних обменов с украинской стороной республика смогла вернуть свыше 10 идентифицированных тел погибших бойцов своей Народной милиции.