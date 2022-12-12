Тель-Авив, Израиль, 12 декабря, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Израиле завершена серия испытаний разрабатываемой системы активной защиты «Железный кулак» для оснащения новейшего израильского бронетранспортёра «Эйтан». Об этом 12 декабря заявили в пресс-службе министерства обороны Израиля, пишет газета The Times of Israel.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Израиля

«Завершена серия успешных испытаний системы активной защиты «Железный кулак». Система защиты, развернутая на БТР «Эйтан», перехватывала противотанковые угрозы в различных сложных сценариях», ― указали в ведомстве.

Отмечается, что «Железный кулак», аналогичный системе Trophy, которая в настоящее время установлена на танках «Меркава» армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и бронетранспортёрах Namer, представляет собой усовершенствованную систему активной защиты, которая «обеспечивает круговую защиту от многодиапазонных угроз в открытой и городской среде».

«В дополнение к своим оборонительным возможностям «Железный кулак» предоставляет экипажу БТР информацию о местоположении источника огня», ― сообщили в пресс-службе.

Как заявил начальник штаба сухопутных войск армии обороны Израиля Авирам Села, «Железный кулак» является частью усилий по укреплению мер защиты подразделений на поле боя. По его словам, система расширит оперативные возможности боевых групп колесных БТР «Эйтан» и военных бульдозеров D9.