Москва, 12 декабря, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин, Алиев и Пашинян

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армении Николом Пашиняном, — говорится в сообщении. — В развитии беседы Путина и Пашиняна продолжено обсуждение вопросов реализации основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана».

Отмечается, что обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе было уделено особое внимание.

Также в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили проекты по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили трехсторонние договоренности с Арменией.