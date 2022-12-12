Санкт-Петербург, 12 декабря, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Жёлтый уровень погодной опасности действует в Петербурге из-за обильных снегопадов и сильного ветра, сообщили 12 декабря в городском правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Петербурге

«В связи с прогнозом Гидрометцентра Санкт-Петербурга о возможных неблагоприятных явлениях <…> а также рекомендациями Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, в городе усилен режим работы жилищно-коммунальных служб», — говорится в сообщении Смольного.

Правительство Санкт-Петербурга просит водителей по возможности воздержаться от использования автотранспорта, а при необходимости поездок — проявлять особую осторожность в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам.

Напомним, из-за снегопадов с метелью, которые пришли в Петербург с циклоном «Биргит», высота снежного покрова в городе к 13 декабря может достичь 13–18 сантиметров.

По данным синоптиков, 13 декабря в Петербурге будет облачно с прояснениями. Ночью снег, местами сильный. Днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер переменных направлений скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью −6…−8 градусов, днем −2…−4 градуса. На дорогах гололедица.