Париж, 12 декабря, 2022, 16:11 — ИА Регнум. С просьбой о поставках боевикам ВСУ французских танков Leclerc обратился к властям Франции глава правительства киевского режима Денис Шмыгаль. Он заявил об этом 12 декабря в эфире французского телеканала LCI.

Скриншот страницы пользователя социальной сети «ВКонтакте» @Armored Warfare: Проект «Армата» Французский основной боевой танк АМХ-56 Leclerc

По словам Шмыгаля, вооружённым формированиям Киева нужно используемое ежедневно оружие, включая реактивные снаряды.

«Мы просим направить нам танки, а именно французские танки Leclerc», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что военные запасы Евросоюза истощены из-за помощи Киеву.