Москва, 12 декабря, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Законопроект о денонсации соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений с недружественными странами внесли в Госдуму депутаты от фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Документом предлагается провести ревизию международных соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений, заключенных с более чем 60 зарубежными государствами для предоставления международно-правовых гарантий инвесторам из соответствующей страны, и по результатам оформить законодательное решение о денонсации соглашений, заключенных с недружественными государствами.

Авторы инициативы указали, что Россия такие соглашения заключила со всеми экономически развитыми государствами, которые теперь являются недружественными, такими как Великобритания, США, страны Евросоюза, то есть со странами, от которых Россия ждет капиталовложений и инвесторов, которых необходимо защищать.

Законопроектом предполагается, что перечень недружественных стран, в отношении которых действие заключенных соглашений невозможно сохранить, будет утвержден в порядке, который примет правительство РФ.