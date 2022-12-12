Будапешт, 12 декабря, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Представители Венгрии и ряда других стран провели консультации с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, где были определены основные вопросы, которые будут рассматривать на предстоящем заседании Евросовета. Об этом 12 декабря сообщил пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши агентству MTI.

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По его словам, на встрече глав правительств и государств, входящих в ЕС, планируется обсуждать конфликт России и Украины. Кроме того, будут поднимать проблемы экономики и энергетики, а также вопросы безопасности и обороны.

Стоит отметить, что 12 декабря в преддверии саммита Евросовета главы МИД стран ЕС обсуждают, какие новые санкции предлагается ввести в отношении России, а также, какую ещё помощь оказать киевскому режиму.