Минск, 12 декабря, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главы местных администраций должны развивать принадлежавшие иностранным собственникам предприятия, которые прекратили свою деятельность в стране, сообщает агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Глава Белоруссии заявил, что компании, которые были основаны иностранцами, приватизированы или иностранный инвестор получил эти предприятия, а сейчас ушли — помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили собственность.

Глава администрации президента Игорь Петрович Сергиенко привел в пример компанию «Макдоналдс», которая работала и работает, а люди приходят, и продукцию производят нормальную.

«Наши люди не глупее, чтобы, как я говорил, эту булочку разрезать и впихнуть туда листья салата или кусок колбасы», — продолжил Александр Лукашенко.

По его словам, аналогичная ситуация складывается и с работой компании IKEA. Глава государства заверил, что Белоруссия в состоянии сделать табуретки, стулья и прочее. Президент страны подчеркнул, что уходят «хозяева», а люди, технологии, производства остаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Комитете постоянных представителей ЕС заявили, что прийти к соглашению по девятому пакету антироссийских санкций главы МИД стран ЕС не смогли.