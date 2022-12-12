Белград, 12 декабря, 2022, 16:04 — ИА Регнум. У последней черты находится сегодня ситуация вокруг Косова, заявил 12 декабря российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире «России 24».

Ruserbia.com Александр Боцан-Харченко

Комментируя обострение вокруг косовской ситуации, российский дипломат заявил об очень опасной тенденции. По его оценке, ситуация «находится на последней черте, за которой может наступить кровопролитие или горячая фаза противостояния».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько сот косовских силовиков вторглись на север Косова и Метохии в район, где проживают сербы, заблокировав Косовскую-Митровицу и нарушив тем самым Брюссельские соглашения.

Сербский президент Александр Вучич 12 декабря заявил, что власти республики намерены отправить силовиков на территорию Косова и Метохии. Через три дня будет принято соответствующее решение.