Женщина получила ранения в результате обстрела Александровки со стороны ВСУ
Посёлок городского типа Александровка, ДНР, 12 декабря, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В результате обстрела поселка городского типа Александровка в Марьинском районе Донецкой Народной Республики пострадала женщина. Об этом 12 декабря сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром при вражеском обстреле поселка городского типа Александровка во дворе собственного дома по улице Горького получила ранения женщина 1985 года рождения. Со множественными осколочными ранениями пострадавшая доставлена в травмпункт городской больницы №14», — говорится в сообщении.
Как передает ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что ВСУ обстреляли Ясиноватую из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».