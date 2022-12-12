Посёлок городского типа Александровка, ДНР, 12 декабря, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В результате обстрела поселка городского типа Александровка в Марьинском районе Донецкой Народной Республики пострадала женщина. Об этом 12 декабря сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Сегодня утром при вражеском обстреле поселка городского типа Александровка во дворе собственного дома по улице Горького получила ранения женщина 1985 года рождения. Со множественными осколочными ранениями пострадавшая доставлена в травмпункт городской больницы №14», — говорится в сообщении.

Как передает ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что ВСУ обстреляли Ясиноватую из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».