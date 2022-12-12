Киев, 12 декабря, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В данный момент в Киевской области из-за непогоды полностью остались без электричества 14 населённых пунктов и ещё 37 — обесточены частично. Об этом 12 декабря сообщает энергетический холдинг ДТЭК на своей странице в одной из соцсетей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Непогода уже стала причиной аварийных отключений света. <…> В настоящее время обесточенными остаются 14 населенных пунктов полностью и 37 частично», — говорится в сообщении.

Также указывается, что из-за сильного ветра 22 линии электропередачи полностью остались без электричества и ещё 10 частично, а также было обесточено 525 трансформаторных подстанций.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в «Укрэнерго» сообщили, что на данный момент в энергетической системе захваченной Киевом части Украины продолжает наблюдаться значительный дефицит мощности.