Лондон, 12 декабря, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Лондон считает, что наращивание Китаем своих вооружений несёт угрозу миру в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом 12 декабря заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли во время выступления перед иностранными дипломатами в Лондоне.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Великобритания

«Вероятно, они посылают сигналы о своих намерениях. Особенно жутко, когда они исходят от страны, которая проводит милитаризацию со скоростью, которую мир редко видел до сих пор», — сказал глава британской дипломатии.

Он обвинил в Китай в неприемлемости политики оборонительных альянсов. Также, по мнению Клеверли, Пекин якобы не понимает стремления других стран «жить в мире и без страха агрессии».

Британский министр заявил, что Лондон намерен установить долгосрочные стратегии отношений со странами Азии, а также Африки и Латинской Америки. С ними планируется взаимодействовать не только в вопросах экономики, но и в оборонной сфере.