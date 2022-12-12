Лондон осудил «милитаризацию» Китая
Глава британского МИД заявил, что ему «жутко» от скорости «милитаризации» Китая
Лондон, 12 декабря, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Лондон считает, что наращивание Китаем своих вооружений несёт угрозу миру в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом 12 декабря заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли во время выступления перед иностранными дипломатами в Лондоне.
«Вероятно, они посылают сигналы о своих намерениях. Особенно жутко, когда они исходят от страны, которая проводит милитаризацию со скоростью, которую мир редко видел до сих пор», — сказал глава британской дипломатии.
Он обвинил в Китай в неприемлемости политики оборонительных альянсов. Также, по мнению Клеверли, Пекин якобы не понимает стремления других стран «жить в мире и без страха агрессии».
Британский министр заявил, что Лондон намерен установить долгосрочные стратегии отношений со странами Азии, а также Африки и Латинской Америки. С ними планируется взаимодействовать не только в вопросах экономики, но и в оборонной сфере.