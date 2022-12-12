Москва, 12 декабря, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В особняке Министерства иностранных дел России состоялась церемония гашения почтовых марок, посвящённых отечественным внешнеполитическим деятелям. Об этом сообщили в МИД России 12 декабря.

Борковский Алексей Васильевич Здание МИД России

«У нас уже стало доброй традицией собираться в этом историческом здании […] по случаю церемонии гашения марок, которые посвящены видным деятелем внешнеполитической службы нашей страны. Сегодня […] в филателистической серии «История отечественной дипломатии» большое пополнение», ― отметил Лавров.

По его словам, выпущены марки к юбилеям канцлера Российской империи Александра Безбородко, руководившего внешней политикой в конце 18-го века, наркома по иностранным делам СССР Георгия Чичерина и советского дипломата Александры Коллонтай.

«Сегодня мы отдаём должное нашим коллегам, которые в разные времена вносили значительный личный вклад, подчеркну это особо, в отстаивание интересов Родины на международной арене», ― добавил глава МИД России.

Лавров указал, что Россия и дальше будет хранить и передавать следующим поколениям память о выдающихся российских дипломатах.

Напомним, номинал каждой марки 60 рублей, тираж ― по 66 тысяч экземпляров.