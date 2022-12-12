Париж, 12 декабря, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Во Франции рассчитывают на принятие девятого пакета антироссийских санкций до вечера 12 декабря. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

diplomatie.gouv.fr Глава МИД Франции Катрин Колонна

По словам главы МИД Франции, в ходе совещания страны ЕС собираются завершить работу над девятым пакетом санкций против России. Катрин Колонна заявила, что речь идет как о секторальных, так и об индивидуальных мерах.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций к встрече глав МИД в Брюсселе. По его словам, разногласия по этому вопросу сохраняются, поэтому дискуссия по санкциям будет очень сложной.

Ожидается, что санкции затронут 200 физлиц, компаний и организаций, включая три банка, предприятия военно-промышленного комплекса, энергетического комплекса и горнодобывающей промышленности. Кроме того, под европейские санкции подпадают четыре российских телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что девятый пакет антироссийских санкций пока странами ЕС не согласован.

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