Вильнюс, 12 декабря, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Более 20 км занимает очередь из автомобилей, в том числе грузовиков, образовавшаяся на границе Литвы и Польши, передаёт 12 декабря LRT.

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка машины от снега

По словам представителя службы охраны государственной границы при литовском МВД Гедрюса Мишутиса, очередь возникла из-за произошедшей ранее на территории Польши дорожной аварии.

Авария произошла на магистрали по направлению к городу Сувалки (Польша). После этого движение автомобилей в обе стороны временно закрыли.

Добавим, что дорожная ситуация на польско-литовской границе осложняется погодными условиями: в этом районе прошёл снегопад.