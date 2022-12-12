Санкт-Петербург, 12 декабря, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил городскому комитету по социальной политике организовать психологическое и медико-педагогическое сопровождение детей-сирот, прибывших из Донецкой и Луганской Народных Республик для их последующего усыновления.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

Как сообщили 12 декабря в пресс-службе Смольного, дети должны быть подготовлены для возможной передачи на воспитание в приёмные семьи в течение первого полугодия 2023 года.

На своей странице в соцсети губернатор рассказал, что к нему во время «прямой линии» 10 декабря обратилась руководитель одной из петербургских некоммерческих организаций, занимающихся вопросами усыновления детей. Она попросила помощи у властей в связи с тем, что механизм усыновления сирот из Донбасса, которых опекает НКО, пока не совсем понятен потенциальным усыновителям.

«Два месяца назад Петербург принял первых 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 10 лет из Донецкой Народной Республики. Поскольку сейчас эти дети получают гражданство России — никаких законодательных препятствий к их усыновлению быть не должно», — отметил Беглов.

Он добавил, что дети ждут усыновления, и выразил надежду, что они попадут в хорошие петербургские семьи.