Москва, 12 декабря, 2022, 17:03 — ИА Регнум. С обозревателем американского издания 19FortyFive Робертом Фарли можно согласиться — в мире действительно разразилась титаническая битва за будущее финансовой системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«И изменения уже налицо: позиции доллара немного ухудшились в мировых транзакциях. Рубль выстоял и даже укрепился в «битве». Позиции восточных валют в мировой системе стали крепче, — констатировал он. — Борьба РФ и Запада за несколько лет коренным образом изменит мировую финансовую систему. При этом, однако, она разрушена не будет — благодаря структурным изменениям она даже станет крепче. Когда основой финсистемы является только американский доллар, она становится слишком зависимой от стабильности этой валюты. Заметное расширение использования иных валют в мировых расчетах, превращение других денежных знаков в мировые деньги будет только укреплять финансовую систему».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что основная подоплека антироссийских санкций — это попытка Вашингтона ослабить конкурента в мировой политике.