Штат Калифорния, США, 12 декабря, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Учёные США впервые получили прирост энергии при проведении реакции термоядерного синтеза. Как пишет Financial Times, в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии с помощью самого большого в мире лазера был воссоздан такой же процесс, как на Солнце.

Крупный план устройства термоядерного синтеза LPPFusion Dense Plasma Focus

При этом полученной энергии оказалось настолько много, что было даже повреждено оборудование, с помощью которого проводились эксперименты. Как говорится в исследовании, энергия излучения лазера составила 2,1 мегаджоуля, а получено было во время опыта около 2,5 мегаджоулей энергии, т.е. почти на 20% больше.

Более точные результаты опыта было сложно получить из-за повреждения диагностической аппаратуры. Однако ученые планируют доложить об итогах исследования 13 декабря.

Как отмечено, впервые с начала проведения аналогичных исследований, которые стартовали в 50-е годы прошлого века, ученым удалось не только компенсировать затраты энергии на проведение опытов, но и превысить их. Смысл проведения подобных опытов связан с попыткой найти альтернативный источник энергии и использовать его в коммерческих целях.