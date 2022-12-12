В США достигли большого успеха в получении энергии при термоядерном синтезе
В США впервые получили прирост энергии при проведении термоядерного синтеза
Штат Калифорния, США, 12 декабря, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Учёные США впервые получили прирост энергии при проведении реакции термоядерного синтеза. Как пишет Financial Times, в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии с помощью самого большого в мире лазера был воссоздан такой же процесс, как на Солнце.
При этом полученной энергии оказалось настолько много, что было даже повреждено оборудование, с помощью которого проводились эксперименты. Как говорится в исследовании, энергия излучения лазера составила 2,1 мегаджоуля, а получено было во время опыта около 2,5 мегаджоулей энергии, т.е. почти на 20% больше.
Более точные результаты опыта было сложно получить из-за повреждения диагностической аппаратуры. Однако ученые планируют доложить об итогах исследования 13 декабря.
Как отмечено, впервые с начала проведения аналогичных исследований, которые стартовали в 50-е годы прошлого века, ученым удалось не только компенсировать затраты энергии на проведение опытов, но и превысить их. Смысл проведения подобных опытов связан с попыткой найти альтернативный источник энергии и использовать его в коммерческих целях.