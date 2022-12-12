Москва, 12 декабря, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Министр финансов США Джанет Йеллен и министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман не сошлись в оценке того, какой результат дала политика потолка цен на российскую нефть, однако можно быть уверенными в том, что дискриминационные меры против одного из крупнейших производителей нефти будут дестабилизировать мировой рынок и вести к самым непредсказуемым последствиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

skeeze Добыча нефти

«По инициативе США страны «Большой семёрки», ЕС и Австралия создали антипод ОПЕК+ в форме картеля покупателей нефти и 5 декабря ввели потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. В ответ Россия объявила о полном прекращении своего экспорта в страны, которые будут использовать дискриминационные ценовые ограничения, что приведет к возникновению значительного дефицита нефти на мировом рынке и к дальнейшему росту ее цены, — напомнил Ильинский. — Представители ОПЕК и антиОПЕК уже через неделю после введения ограничений выступили с противоречивыми заявлениями. Так, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман вчера заявил, что сейчас в плане введения антироссийских санкций нет явных результатов и мы видим состояние неопределенности в их реализации. С другой стороны, представитель антиОПЕК министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что все идет пока хорошо. Возникает вопрос — кому верить в данной ситуации?»

Как полагает Ильинский, саудовский министр энергетики значительно ближе к истине, чем его американская коллега.

«Американская нефть WTI за неделю уже подорожала на 53 цента, Турция в течении недели блокировала на Босфоре 19 танкеров с казахстанской нефтью, беспрепятственно пропуская при этом российские танкеры. Греция и Мальта стремятся сохранить свои гигантские доходы от морской транспортировки российской нефти, что вносит раскол в европейскую солидарность. Можно также вспомнить, что министр финансов США Джанет Йеллен уже неоднократно делала публичные заявления, которые в дальнейшем были признаны ложными, — сказал профессор. — Она отрицала возможность развития рекордной инфляции в США и обещала финансовое уничтожение рубля как национальной валюты. В долгосрочной перспективе развитие мирового рынка черного золота в условиях антироссийского потолка цен будет зависеть от поведения крупнейших экономических игроков рынка, таких как Китай, Индия, и альянса ОПЕК. В этих условиях позиция самой России будет играть ключевую роль».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что постепенный отказ от закупок российской нефти проходит без серьезных проблем для западных стран.